Tekirdağ'da aile faciası! 'Hava soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım' deyip eşini benzinle yaktı

Tekirdağ'da Ekrem Aydın (29), 7 ay önce kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ayşe Aydın'ı (29) motosikletle Süleymanpaşa'daki ormanlık alana götürdü. Üzerine benzin dökerek yaktı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan 2 çocuk annesi, 1 kilometre yürüdükten sonra hastaneye ulaştı. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluştu. Gözaltına alınan cani, tutuklandı. Talihsiz kadın, 6 aylık tedavi sonrasında taburcu edildi. Ekrem Aydın hakkında hazırlanan iddianame ile müebbet hapis ve 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Caninin "Seni öldürmeye getirdim. Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek darp ettiği eşini yanında getirdiği benzinle yaktığı ifade edildi.