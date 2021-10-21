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    Tekirdağ'da aile faciası! 'Hava soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım' deyip eşini benzinle yaktı

    Tekirdağ'da Ekrem Aydın (29), 7 ay önce kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ayşe Aydın'ı (29) motosikletle Süleymanpaşa'daki ormanlık alana götürdü ardından eşini yaktı. Eşini benzin döküp yakan cani hakkında müebbet istendi. Olay anında "Hava soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım" dediği belirlendi.

    Ateşinde ısınayım!

    Tekirdağ'da Ekrem Aydın (29), 7 ay önce kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Ayşe Aydın'ı (29) motosikletle Süleymanpaşa'daki ormanlık alana götürdü. Üzerine benzin dökerek yaktı.

    Vücudunda ağır yanıklar oluşan 2 çocuk annesi, 1 kilometre yürüdükten sonra hastaneye ulaştı. Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluştu. Gözaltına alınan cani, tutuklandı. Talihsiz kadın, 6 aylık tedavi sonrasında taburcu edildi. Ekrem Aydın hakkında hazırlanan iddianame ile müebbet hapis ve 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Caninin "Seni öldürmeye getirdim. Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek darp ettiği eşini yanında getirdiği benzinle yaktığı ifade edildi.

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    Haberler Yaşam Tekirdağ'da aile faciası! 'Hava soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım' deyip eşini benzinle yaktı
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