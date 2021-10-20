Müziğin yükselen yıldızı: DJ Seyit Subutullah Baltaci

Müzik dünyasının önemli isimlerinden DJ Seyit Subutullah Baltaci, İstanbul'da 1998 yılında hayata gözlerini açtı. Çocukluk döneminden bu yana müziğe karşı ilgili olan Baltaci, farklı alanlarda çalışmalar yaptı.



Sosyal sorumluluk alanında, çeşitli STK'larda etkin olan Baltaci, küçük yaşlardan bu yana birçok insanın hayatına dokunmayı başardı, buna karşın hayali hep müzikti. Dünyanın en tanınmış DJ'lerinden biri olmak için çalışmaya başlayan Baltaci, DJ olmak için gerekli tüm eğitimleri aldı ve her geçen gün kendini geliştirdi.

ONUN İÇİN HER YER STÜDYO

İnsanın ruhunu yansıtan en önemli araç olarak tanımladığı müzik tutkusunun peşinde, çalışmalarına devam eden DJ Seyit Subutullah Baltaci, eğitimlerini aldıktan sonra odasının bir odasını, çalışmaları için stüdyo haline getirdi.

Türkiye'den başlayan hikayesi, yavaşça tüm dünyaya yayılan ve müzik endüstrisinin en başarılı genç DJ'leri içinde yer almayı başaran Seyit Subutullah Baltaci, kariyerinde emin adımlarla tırmanmayı sürdürüyor.



Baltaci, DJ'lik kariyerini sürdürürken, bir yandan da yazılım alanındaki çalışmalarına da devam ediyor.