Mevlüde Akgün 60 yıllık eşi 80 yaşındaki Ahmet Akgün'ü 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Kızından dikkat çeken çıkış: Babam yatacak yer bulamasın

Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 29'uncu Sokak'ta, ocak ayında meydana gelen olayda; Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp, kendisini uyutmadığını iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Polis tarafından gözaltına alınan Mevlüde Akgün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
"ANNEMİ SÜREKLİ DÖVERDİ"
Mevlüde Akgün'ün, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.