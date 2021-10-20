Mevlüde Akgün 60 yıllık eşi 80 yaşındaki Ahmet Akgün'ü 38 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Kızından dikkat çeken çıkış: Babam yatacak yer bulamasın

Olay gecesi gördüklerini de anlatan Nurgül Akgün, "Olay günü ben yatıyordum. Babamın çığlık seslerini duydum. Odaya doğru gittiğimde annem odanın dışındaydı. Olur da babam sağ kalır da bana bir şey yapar, diye içeri girmedim.