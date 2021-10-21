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    Hakan Aysal, karısını sigorta parası için uçurumdan atmıştı! Korkunç olayda yeni gelişme

    Muğla Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'ne 2.5 yıl önce tatile gelen Hakan Aysal, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası için kayalıklardan atarak öldürdü.  Hakkında yakalama kararı çıkarılan sigortacı Rabia Çoban Ertaş'ın ise ifadeden kaçmak için 6 adres değiştirdiği anlaşıldı.

    Sahtekar kaçmış

    Muğla Fethiye'deki Kelebekler Vadisi'ne 2.5 yıl önce tatile gelen Hakan Aysal, 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası için kayalıklardan atarak öldürdü. Hakkında ağır müebbet hapis cezası istendi. Poliçede yer alan imzaların birbirine benzemediği belirlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan sigortacı Rabia Çoban Ertaş'ın ise ifadeden kaçmak için 6 adres değiştirdiği anlaşıldı. Ertaş, "Ben artık yurt dışında yaşıyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Duruşmaya gelemeyeceğim" diye konuştu. Ceyhan TORLAK.

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    Haberler Yaşam Hakan Aysal, karısını sigorta parası için uçurumdan atmıştı! Korkunç olayda yeni gelişme
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