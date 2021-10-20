Hala şokta!

İzmir'de 2.5 ay önce Kutsal Hazar Eymen Kara (8) halası Zerrin Akça'dan köpek almasını istedi. Akça'nın kullandığı cipten inmeye çalışan çocuk, bu sırada elini kapıya sıkıştırdı.

Yeğenini fark etmeyen Akça cipiyle hareket edince Eymen, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası Akça'nın yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi. Yeğeninin ölümüne neden olan hala Akça, büyük üzüntü yaşadı.

Kazanın şokunu üzerinden atamadı. Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedaviye alındı. Akça'nın bir süre daha burada kalacağı açıklandı.