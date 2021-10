Mikail Emre Çalışkan; Yenilenen ve gelişen teknolojiyi yakalamak zorundayız.

Geliştirdiği projelerle teknolojide devrim niteliğinde adımlar atan Çalışkan: Teknoloji her gün değil, her saat değişiyor ve gelişiyor. Sürekli bunun takipçisi olmak zorundasınız eğer olmazsanız, gerek yazılım boyutunda gerekse ürün konusunda güncel bilgilerinizi korumak mümkün değil. Anlık değişen bu ağın takipçisi olmanın kazandırdığı birçok fayda var. Aslında bizlerde bixos'u bu yüzden geliştirdik ve piyasaya sunduk. Bireysel olarak anlık yenilenen teknolojiyi takip etmeniz çok zor biz bu değişimin habercisi olmak adına şirketimizi geliştiriyor ve yeniliyoruz. Yirmiyi aşkın personel ile anlık takiplerle değişen teknolojileri araştırıyoruz ve yatırımcılarımızla paylaşıyoruz. Her alanda olduğu gibi bu alanda da öncü olanlar daha çok kazananlar oluyor. Gelişen ve yenilenen teknolojiyi yakalayıp, yatırımcılarımız ile beraber kazanıyoruz.. Erken davrananlar daha fazla kazanç oranı sağlıyor. Onlar kazandıkça bizde kazanıyoruz elbette. Her saniye yenilenen teknolojiyi takip etmek bu yüzden hem bizler hemde yatırımcılarımız için çok değerli.

