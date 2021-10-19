Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 20.10.2021 01:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2021 01:23
    ABONE OL

    Narkotik köpeği kokuyu aldı! Çikolata kutusundan uyuşturucu çıktı

    Düzce’nin Akçakoca ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ile birlikte uygulama yaptı. N. S. isimli şahsın valizine narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valizi aramaya başlayan ekipler çikolata kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirdi.

    İHA
    Çikolata kutusundan çıkana bakın!

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri narkotik köpeği ile yol kontrol uygulaması yaptı.

    Uygulama noktasına gelen şehirlerarası otobüste arama yapan ekipler, N. S. isimli şahsın valizine narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine valizi aramaya başladı.

    ÇİKOLATA KUTUSUNDAN ZEHİR ÇIKTI
    Valizde çikolata kutusunun içerisinde 5 fişek halinde 9,1 gram ve sarılmaya hazır vaziyette 9,3 gram toplamda ise 18.4 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

    Gözlem altına alınan N.S. isimli şahıs, işlemleri tamamlanmak ve mahkemeye çıkartılmak üzere Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Afrika’daki dörtlü zirveden bildiri
    Haberler Yaşam Narkotik köpeği kokuyu aldı! Çikolata kutusundan uyuşturucu çıktı
        SON DAKİKA