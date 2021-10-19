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    • Yaşam
    • 19.10.2021 12:46
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    • 19.10.2021 13:03
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    Lüks cipiyle yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan Zerrin Akça hakkında çarpıcı detay

    Son dakika haberine göre İzmir'de kullandığı cipin kapısına eli sıkışan 8 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Zerrin Akça'nın Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedavi gördüğü belirtildi. Sanık Zerrin Akça için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

    Zerrin Akça hakkında çarpıcı detay

    İZMİR'de kullandığı cipin kapısına eli sıkışan 8 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Zerrin Akça'nın Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedavi gördüğü belirtildi.

    Kaza, 1 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara halası Zerrin Akça'dan köpek almasını istedi.

    Rezidanstaki evine yeğeni ile para almaya giden Zerrin Akça'nın kullandığı cipten inmeye çalışan çocuk, bu sırada elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen Zerrin Akça cipiyle hareket edince Eymen, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.



    OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
    Bu anlar otoparkın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin Akça'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görülüyor.

        Zerrin Akça'nın yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi. Lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da belirlendi.



        HAPİS CEZASI İSTENDİ
        Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eymen'in 3 ay önce de annesinin vefat ettiği belirtildi. Yeğeninin ölümüne neden olan hala Zerrin Akça'nın polisteki ifadesinde, Eymen'in köpek istediğini, bunun üzerine evine para almaya geldiğini, otoparktaki kasisin üzerinden geçtikten sonra yeğenin araçta olmadığını fark ettiğini, arkasına baktığında ise yerde yattığını gördüğünü söylediği öğrenildi. Kaza sonrası gözaltına alınan Zerrin Akça ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılık, kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı. Sanık Zerrin Akça için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.



        Yeğeninin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Zerrin Akça'nın, Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedaviye gördüğü ve bir süre daha burada kalacağı belirtildi.

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