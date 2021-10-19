Lüks cipiyle yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüne neden olan Zerrin Akça hakkında çarpıcı detay

İZMİR'de kullandığı cipin kapısına eli sıkışan 8 yaşındaki yeğeninin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan Zerrin Akça'nın Ege Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Psikiyatri Servisi'nde tedavi gördüğü belirtildi.
Kaza, 1 Ağustos'ta Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara halası Zerrin Akça'dan köpek almasını istedi.
Rezidanstaki evine yeğeni ile para almaya giden Zerrin Akça'nın kullandığı cipten inmeye çalışan çocuk, bu sırada elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen Zerrin Akça cipiyle hareket edince Eymen, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu anlar otoparkın güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin Akça'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı görülüyor.