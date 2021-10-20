Düğünde saldırıya uğrayan Erdal Erdoğan ilk kez konuştu! "Irkçı saldırı" iddialarına tokat gibi cevap

Kulağına eğilip "ne çalıyorsunuz kardeşim burada?" diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, 2 dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darbettiğini anlattı. Şiddete anlam veremediğini söyleyen müzisyen "bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey" dedi.