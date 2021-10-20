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    • 20.10.2021 15:18
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    Düğünde saldırıya uğrayan Erdal Erdoğan ilk kez konuştu! "Irkçı saldırı" iddialarına tokat gibi cevap

    Güneydoğu'da tanınan yerel sanatçılardan Erdal Erdoğan'a Gaziantep'te bir düğünde yapılan ve sosyal medyada ''ırkçı saldırı'' yorumlarına neden olan tekmeli saldırının sebebinin istek parça olduğu ortaya çıkmıştı. Bir televizyon programında "ırkçı saldırı" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kürt Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt’üm ama Türk bayrağı altında yaşayan bir Kürt vatandaşıyım. Herkese bizim sevgimiz saygımız hürmetim sonsuzdur." dedi.

    Irkçı saldırı iddialarına tokat gibi cevap

    Güneydoğu'da tanınan yerel sanatçılardan Erdal Erdoğan'a Gaziantep'te bir düğünde yapılan ve sosyal medyada ''ırkçı saldırı'' yorumlarına neden olan tekmeli saldırının sebebinin istek parça olduğu ortaya çıkmıştı.



    Yaşanan saldırı sonrası bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Erdal Erdoğan, bağlanarak yaşadığı şiddet olayını ilk kez anlattı.


    "BİZE GELİP 'KÜRTÇE NİYE ÇALIYORSUN?' DENİLMEDİ"
    Müzisyen Erdal Erdoğan, Kürtçe müzik çaldığı için darbedildiği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, "Olaydan önce de ben Kürtçe çalıyordum, bir sıkıntı çıkmadı. Düğün sahipleri de Kürt, biz de Kürt'üz. Bize gelip 'Kürtçe niye çalıyorsun?' denilmedi ama 'ne çalıyorsunuz?' dediler. Onların amacı neydi bilmiyorum" yanıtını verdi.

    Kulağına eğilip "ne çalıyorsunuz kardeşim burada?" diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, 2 dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darbettiğini anlattı. Şiddete anlam veremediğini söyleyen müzisyen "bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey" dedi.




        BEN KÜRT'ÜM AMA TÜRK BAYRAĞI ALTINDA YAŞAYAN BİR KÜRT VATANDAŞIYIM


        İlk kez böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Hürriyet'te yer alan habere göre, sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilere inanılmaması gerektiğinin altını çizen Erdal Erdoğan "Ben her kesimin düğününde çalıyorum. Doğudan batıya kuzeyden güneye bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Kürtçülük Türkçülük diye ayrım olmasın.

        Kürt Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt'üm ama Türk bayrağı altında yaşayan bir Kürt vatandaşıyım. Herkese bizim sevgimiz saygımız hürmetim sonsuzdur. Başka bir tarafa çekilmesin. İnsanları birbirine kırdırmak, kavga… bunlar yanlış şeyler. Bizim kavgayla gürültüyle işimiz olmaz barış diliyorum herkese" sözleriyle olaya açıklık getirdi.

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        Haberler Yaşam Düğünde saldırıya uğrayan Erdal Erdoğan ilk kez konuştu! "Irkçı saldırı" iddialarına tokat gibi cevap
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