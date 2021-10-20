Düğünde saldırıya uğrayan Erdal Erdoğan ilk kez konuştu! "Irkçı saldırı" iddialarına tokat gibi cevap

Güneydoğu'da tanınan yerel sanatçılardan Erdal Erdoğan'a Gaziantep'te bir düğünde yapılan ve sosyal medyada ''ırkçı saldırı'' yorumlarına neden olan tekmeli saldırının sebebinin istek parça olduğu ortaya çıkmıştı.
Yaşanan saldırı sonrası bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Erdal Erdoğan, bağlanarak yaşadığı şiddet olayını ilk kez anlattı.
"BİZE GELİP 'KÜRTÇE NİYE ÇALIYORSUN?' DENİLMEDİ"
Müzisyen Erdal Erdoğan, Kürtçe müzik çaldığı için darbedildiği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, "Olaydan önce de ben Kürtçe çalıyordum, bir sıkıntı çıkmadı. Düğün sahipleri de Kürt, biz de Kürt'üz. Bize gelip 'Kürtçe niye çalıyorsun?' denilmedi ama 'ne çalıyorsunuz?' dediler. Onların amacı neydi bilmiyorum" yanıtını verdi.
Kulağına eğilip "ne çalıyorsunuz kardeşim burada?" diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, 2 dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darbettiğini anlattı. Şiddete anlam veremediğini söyleyen müzisyen "bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey" dedi.