Güzelavrat otuna dair zehirlenme vakalarının görülmesinin ardından bu bitkiye dair bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere bazı illerde ıspanağa karışan güzelavrat otu nedeniyle pek çok kişi zehirlenmişti. Peki, güzelavrat otu nedir? Güzelavrat otu faydaları ve zararları nelerdir? Nerelerde kullanılır? İşte detaylar...

GÜZELAVRAT OTU NEDİR?

Güzelavrat otu (Atropa belladonna veya Atropa bella-donna), patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. "Atropin" maddesi bu bitkinin halüsinojenik özellikleri olan oldukça zehirli yemişleri boyunca olan yapraklarından elde edilir. İşte faydaları ve zararları;

Tür, Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'nın yerlisidir ve Kuzey Amerika'nın bazı kısımlarında da bulunur hale gelmiştir. Yetiştiği alanlar çoğunlukla kireçten zengin topraklı, nemli ve loş yerlerdir. Adı olan "Bella-Donna" İtalyanca'dan köken alır ve "güzel kadın" anlamı gelmektedir. Atropin maddesini kadınlar bir zamanlar göz bebeklerini büyütmek için kullanmışlardır.