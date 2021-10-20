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    • Yaşam
    • 20.10.2021 14:05
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    • 20.10.2021 14:19
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    Güzelavrat otu nedir? Güzelavrat otu faydaları ve zararları nelerdir? Nerelerde kullanılır?

    Otsu bir bitki olan güzelavrat otu ıspanağa benzeyen ot nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarının ardından merak ediliyor. Zehirlenme vakalarının ardından açıklama yapan Giresun Sağlık İl Müdür Dr. Muhammet Bulut, ıspanağın herkesin tüketmesi gerektiğini ifade ederek zehirlenmelerin ıspanağa karışan güzelavrat otunun neden olduğunu söyledi. Peki, Güzelavrat otu nedir? Güzelavrat otu faydaları ve zararları nelerdir? Nerelerde kullanılır? İşte bilinmesi gerekenler...

    Güzelavrat otu faydaları ve zararları nelerdir?

    Güzelavrat otuna dair zehirlenme vakalarının görülmesinin ardından bu bitkiye dair bilgiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere bazı illerde ıspanağa karışan güzelavrat otu nedeniyle pek çok kişi zehirlenmişti. Peki, güzelavrat otu nedir? Güzelavrat otu faydaları ve zararları nelerdir? Nerelerde kullanılır? İşte detaylar...

    GÜZELAVRAT OTU NEDİR?

    Güzelavrat otu (Atropa belladonna veya Atropa bella-donna), patlıcangiller familyasına ait çok yıllık otsu bir bitkidir. "Atropin" maddesi bu bitkinin halüsinojenik özellikleri olan oldukça zehirli yemişleri boyunca olan yapraklarından elde edilir.

    İşte faydaları ve zararları;

    Tür, Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'nın yerlisidir ve Kuzey Amerika'nın bazı kısımlarında da bulunur hale gelmiştir. Yetiştiği alanlar çoğunlukla kireçten zengin topraklı, nemli ve loş yerlerdir. Adı olan "Bella-Donna" İtalyanca'dan köken alır ve "güzel kadın" anlamı gelmektedir. Atropin maddesini kadınlar bir zamanlar göz bebeklerini büyütmek için kullanmışlardır.

    GÜZELAVRAT OTU FAYDALARI

    Hormonların daha sağlıklı biçimde çalışmasına yardım eder.
    İçeriğindeki inülin maddesi sayesinde, kanda bulunan şeker oranının dengede kalmasını sağlayabilir.

        Böbrek üzerinde bulunan bezlerin aktif hale gelmesini sağlayıp, rahatça tuvalete çıkabilme imkanı sunar.
        Antioksidan maddeleri sayesinde, vücutta bulunan toksinlerin atılmasını sağlar.
        Ciltte sedef, egzama, sivilce akne gibi rahatsızlıkların giderilmesi adına tercih edilebilir.

        GÜZELAVRAT OTU ZARARLARI

        Güzel avrat otunun kök ve diğer bölümlerinin bazı kısımlarında zehirli maddeler vardır. Zehirli olan kısımlar kesinlikle temizlenmelidir.

        Kanı sulandırdığı için bu özelliğe sahip diğer bitkilerle birlikte kullanılmaması gerekir. Bileşikgiller familyasındaki diğer bitkilere alerjisi olanlar tüketmemelidir.

        Kronik üşüme ve anemisi olan kişiler doktor kontrolünde kullanmalıdır. İshal durumunda kullanılmaması tavsiye edilir.

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