Fatmagül Özyer cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

Yürekleri sızlatan olay, Kilis Merkez'e bağlı Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta bugün yaşandı. İddiaya göre yeni ev yaptırmakta olan çift arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor ve koca Mahmut Özyer eşi Fatmagül Özyer'i ailesinden maddi destek göremediği için darp ediyordu. 26 yaşındaki genç kadın ise, kardeşini ölümle tehdit eden kocasını şikayet etmeye çekiniyordu.
Edinilen bilgiye göre çift arasında 13 Ekim Çarşamba günü aynı sebepten yine tartışma yaşandı. Mahmut Özyer eşi Fatmagül Özyer'i yerlerde sürükleyip kafasını duvarlara vurdu. Gördüğü şiddet karşısında ağır yaralanan kadın, Gaziantep'te özel bir hastaneye kaldırıldı, kocası ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
3 KEZ KALBİ DURDU
Bir haftadır yoğun bakımda kalan ve tam 3 kez kalbi duran genç kadın, sürdürdüğü yaşam savaşını bugün kaybetti, gözaltındaki eşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının yakınları, acı kayıplarının ardından sosyal medya üzerinden adalet çağrısında bulundu. Sabah'a konuşan amca Mahmut Çetin "Tek isteğimiz adalet. Adalet yerini bulsun, başka canlar yanmasın. O Fatmagül'ün karnındaki canına kadar hep kötülük yaptı. Yaptıkları yanına kar kalmasın" dedi.
4 AYLIKKEN KÜRTAJA ZORLADI
Fatmagül Özyer'in yaşadığı dehşeti anlatan amca Mahmut Çetin "Koca Fatmagül'ü sürekli dövüyordu. Fatmagül 4 aylık gebeyken babasının evine sığındı, boşanmak istedi. Kocası boşandıktan sonra Fatmagül kendisinden hak talep etmesin diye onu kürtaja zorladı. Karnındaki çocuk 4 aylıktı, cinsiyeti bile belliydi, erkekti, o kadar caniydi" diye konuştu.