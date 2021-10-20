Fatmagül Özyer cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı!

3 KEZ KALBİ DURDU

Bir haftadır yoğun bakımda kalan ve tam 3 kez kalbi duran genç kadın, sürdürdüğü yaşam savaşını bugün kaybetti, gözaltındaki eşi ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Talihsiz kadının yakınları, acı kayıplarının ardından sosyal medya üzerinden adalet çağrısında bulundu. Sabah'a konuşan amca Mahmut Çetin "Tek isteğimiz adalet. Adalet yerini bulsun, başka canlar yanmasın. O Fatmagül'ün karnındaki canına kadar hep kötülük yaptı. Yaptıkları yanına kar kalmasın" dedi.

4 AYLIKKEN KÜRTAJA ZORLADI

Fatmagül Özyer'in yaşadığı dehşeti anlatan amca Mahmut Çetin "Koca Fatmagül'ü sürekli dövüyordu. Fatmagül 4 aylık gebeyken babasının evine sığındı, boşanmak istedi. Kocası boşandıktan sonra Fatmagül kendisinden hak talep etmesin diye onu kürtaja zorladı. Karnındaki çocuk 4 aylıktı, cinsiyeti bile belliydi, erkekti, o kadar caniydi" diye konuştu.