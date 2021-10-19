Güneydoğu'da tanınan yerel sanatçılardan Erdal Erdoğan'a Gaziantep'te bir düğünde yapılan ve sosyal medyada ''ırkçı saldırı'' yorumlarına neden olan tekmeli saldırının sebebinin istek parça olduğu ortaya çıktı.
Gaziantep''in İslahiye ilçesinde düzenlenen bir düğünün son bölümünde Kürt yerel sanatçı Erdal Erdoğan'a aniden yumruklu ve tekmeli saldırı gerçekleştirilmesi, sosyal medyada "ırkçı saldırı" yorumlarına neden olmuştu.
Erdoğan'ın sosyal medya hesabından canlı yayınlanan düğündeki o anlara ait görüntü hızla yayılarak, yapılan saldırı tepki görmüştü.