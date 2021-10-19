Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlığa bırakılan çantadan 2 aylık bebek cesedi çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik kırsal Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mezarlıkta yaşandı.
MEZARLIKTA ÇANTA FARK EDİLDİ
İddiaya göre mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, mezarların arasına bırakılmış bir çanta fark etti.
ÇANTANIN İÇİNDEN BEBEK CESEDİ ÇIKTI
Çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çantayı açtıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştı. Çantanın içerisinde bir bebek olduğunu gören polis ekipleri, sağlık ekiplerine haber verdi.