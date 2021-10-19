Şanlıurfa'da korkunç olay! Mezarlığa bırakılan çantadan 2 aylık bebek cesedi çıktı

ÖLMEDEN Mİ YOKSA ÖLDÜKTEN SONRA MI BIRAKILDIĞI BELLİ DEĞİL

Bebeğin ölmeden mi yoksa öldükten sonra mı bölgeye bırakıldığı konusunda herhangi bir bilgi elde edilemezken, polis ekipleri bebek ile çantayı bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.