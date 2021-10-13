Türkiye'nin konuştuğu Eymen Kara'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Halasının aracının altında kalarak can vermişti...
Türkiye, halası Zerrin Kara'nın kullandığı aracın altında kalarak can veren küçük Eymen'i konuşuyor. İzmir'de yaşanan olayda otoparkta araçtan indiği sırada halasının kullandığı cipin altında kalan Eymen, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Talihsiz çocuğun halası ile olan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yürekleri yakan görüntüler, görenleri duygulandırdı.
13.10.2021 14:01
- Son Güncelleme: 13.10.2021 14:13
Türkiye'nin konuştuğu olay 1 Ağuztos 2020'de İzmir'de yaşandı. İddiaya göre, halası Zerrin Kara ile yaşayan Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Genç kadın ise para almak için rezidansa gitti.
EYMEN'İN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Eymen Kara, halasının kullandığı cipten inerken elini kapıya sıkıştırdı. Yeğenini fark etmeyen hala ise gaza bastı. Küçük Eymen aracın altında kalarak can verdi.
Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı.