Çöp konteynerine attıkları bombaları balık avlamak için almışlar! Şüphelilerin suç kaydı kabarık çıktı

Olayla ilgili soruşturma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede yaptığı kamera ve diğer incelemelerde şüphelilerin olay yerine gelip el yapımı patlayıcıları çöp kutusuna bıraktığını tespit etti. Olayda kullanılan beyaz renkli aracın plaka tespiti için aynı aracın benzeri olabilecek 75 araç üzerinde çalışma yapan ekipler, şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik, yağma, kasten yaralama ve daha birçok suçtan kayıtları bulunan E.E., S.P. ve E.E. olduğunu saptadı. Şüpheliler, gözaltına alındı.

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