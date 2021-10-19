Çöp konteynerine attıkları bombaları balık avlamak için almışlar! Şüphelilerin suç kaydı kabarık çıktı

Olay, geçen hafta Cuma günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Bolay Sokak'taki Cemil Keleşoğlu Anadolu Lisesi'nin önünde meydana geldi. Bir kağıt toplayıcısı, yer altı çöp konteynerinden karton almaya çalışırken patlama oldu. Kağıt toplayıcısı yara almazken, çevredeki bazı ev, iş yeri ve araçların camları kırıldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, patlamanın nedeninin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi.
Konteynerde patlamaya hazır bir el yapımı patlayıcı daha bulundu. Olay yeri inceleme ve bomba imha uzmanı ekiplerin detaylı araştırması sonrası el yapımı patlayıcı imha edildi. Kağıt toplayıcısı, Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERİN SUÇ KAYDI KABARIK ÇIKTI