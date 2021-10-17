Son dakika: İstanbul'da bir tuhaf taksi hikayesi! Taksiyi çalan adam 3 gün taksicilik yaptı ve yolculara uyuşturucu sattı

Son dakika haberi... İstanbul Beylikdüzü'nde salı günü 34 THA 05 plakalı taksiyi durdurarak, müşteri gibi binen Abdülsamet Karataş, şoför Şah Murat Atabey'e Çatalca yolunda babasının bulunduğunu öne sürdüğü TIR parkına gitmek istediğini söyledi.
TIR parkı yakınlarına gelindiğinde yolcu olan kişi, şoförden aracı durdurmasını istedi. Beklerken Atabey de, tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan indi. Karataş, üzerinde kontak anahtarı bulunan taksiyi çalıştırarak hızla uzaklaştı.
Atabey, polisi ararken, aynı zamanda meslektaşlarının oluşturduğu sosyal iletişim grubu ile aracın plaka ve fotoğrafını paylaşıp yardım istedi. Araç iki gün bulunamadı. Dün saat 11.30 sıralarında Avcılar'daki bir taksi şoförü, çalınan taksiyi Ambarlı Meydanı'nda gördüğü yönünde Atabey'e bilgi verdi.