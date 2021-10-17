Son dakika: İstanbul'da bir tuhaf taksi hikayesi! Taksiyi çalan adam 3 gün taksicilik yaptı ve yolculara uyuşturucu sattı

Çalınan taksisine 3'üncü gününde kavuşan şoför Atabey, "Çaldığı arabamızla taksicilik yapıyor hem de bu araçla uyuşturucu satıyormuş. Aracına aldığı insanları dolandırıyormuş. Allah belasını versin" dedi. Çalınan taksinin bulunması ve şüphelinin yakalanmasından son derece mutlu olduğunu ifade eden Atabey, "Gitmiş aracın üstüne 'Vur beni' diye sticker yapıştırmış. Polis de oradan keşke vursaydı, millet bundan kurtulurdu" diye konuştu.