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    • Yaşam
    • 17.10.2021 02:19
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    • 17.10.2021 02:19
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    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, bariyerlere çarparak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

    Feci kaza! Ölü ve yaralılar...

    Kaza, saat 19.00'da Kadirli-Osmaniye karayolu Vayvaylı Köyü yakınlarında meydana geldi.

    Mehmet Peksoy yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.



    Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Peksoy, Hatice Peksoy, Cuma Peksoy, Yusuf Peksoy, Mehmet Akif Peksoy, Hakan Bülbül yaralandı.

    Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartıldı.



    Durumu Ağır olan yaralılardan 3'ü Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar ise Kadirli'deki hastanelere sevk edildi.

    Osmaniye'ye sevk edilen ağır yaralılardan Cuma Peksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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