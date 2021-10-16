Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı





Durumu Ağır olan yaralılardan 3'ü Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralılar ise Kadirli'deki hastanelere sevk edildi.

Osmaniye'ye sevk edilen ağır yaralılardan Cuma Peksoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.