Son dakika: Ümit Karan ve kardeşine dost kazığı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı

Son dakika haberi...Teknik Direktör Ümit Karan, yüzde elli kârla para kazanacağını vaat eden arkadaşına 1 milyon 700 bin lira kaptırdı. Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, Ender S. isimli kişiyle arkadaşlık kurdu.
Ender S. iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda, Doğuş Medya grubuyla irtibata geçip broker işine başladığını ve Karan kardeşlerin yatırım yapması durumunda yüzde elli kazanç sağlayabileceğini söyledi.
Arkadaşının bu sözlerine inanan Karan kardeşler, toplamda 1 milyon 700 bin liralık bir ödeme yaptı. Ödeme yaptıktan sonra iki kardeş, çevresindeki diğer arkadaşlarının da çeşitli miktarda para yatırdığını öğrendi.