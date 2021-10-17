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    • Yaşam
    • 17.10.2021 06:58
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    • 17.10.2021 06:58
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    Son dakika: Ümit Karan ve kardeşine dost kazığı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı

    Son dakika haberi... Galatasaray ve milli takımın eski yıldızlarından Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, yüzde 50 karla para kazanacağını vaat eden arkadaşı Ender Saraçoğlu'na 1 milyon 700 bin lira kaptırdı. Parayı alan arkadaşı ortadan kaybolunca Karan, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

    Ümit Karan’a dost kazığı

    Son dakika haberi...Teknik Direktör Ümit Karan, yüzde elli kârla para kazanacağını vaat eden arkadaşına 1 milyon 700 bin lira kaptırdı. Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, Ender S. isimli kişiyle arkadaşlık kurdu.

    Ender S. iddiaya göre geçtiğimiz yıllarda, Doğuş Medya grubuyla irtibata geçip broker işine başladığını ve Karan kardeşlerin yatırım yapması durumunda yüzde elli kazanç sağlayabileceğini söyledi.

    Arkadaşının bu sözlerine inanan Karan kardeşler, toplamda 1 milyon 700 bin liralık bir ödeme yaptı. Ödeme yaptıktan sonra iki kardeş, çevresindeki diğer arkadaşlarının da çeşitli miktarda para yatırdığını öğrendi.

        Aradan aylar geçmesine rağmen Ender S., yatırımdan kâr elde ettiremediği gibi bir de anaparanın azaldığını söyledi. Karan kardeşler ve diğer arkadaşlarına paralarını iade edeceğini söyleyen Ender S., ortadan kayboldu.

        Dolandırıldığını anlayan Karan kardeşler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ünlü teknik direktör ve kardeşinin yanı sıra toplamda 7 kişinin mağdur olduğunu belirledi.

        İTİRAZI KABUL EDİLDİ
        Savcılık, olayın hukuki itilaf olduğunu belirterek soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Karan, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği ünlü futbolcunun itiraz kararını kabul etti. Soruşturma sürüyor.
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        Haberler Yaşam Son dakika: Ümit Karan ve kardeşine dost kazığı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
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