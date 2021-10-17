Örnek Adem

Herkesin kayboldu dediği insanlık İstanbul'da kendini gösterdi. Kahramansa, bir temizlik işçisiydi... 38 yaşındaki Adem Cevahir, 7 senedir Güngören Belediyesi'nde görevliydi. Önceki gün sabah saatlerinde süpürgesini kapıp işinin başına geçti. Bu sırada yerde duran cüzdanı fark etti. İçinde yüklü miktarda para olduğunu görünce, durumu polise haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede cüzdanda 10 bin 766 Euro, 35 bin 440 dolar ve 2 bin 890 lira yani toplamda 500 bin lira olduğu belirlendi.

BİN DOLAR HEDİYE ETTİ

Çantanın içindeki numara sayesinde Cihan Kankılınç'la iletişime geçildi. Adem Cevahir, Polis Merkezi'ne giden Kankılınç'a cüzdanı elleriyle teslim etti. Büyük mutluluk yaşayan Kankılıç temizlik görevlisine zarfın içinde bin dolar hediye etti. "Bu zamanda böyle duyarlı insanlara ihtiyacımız var. Para bir şekilde kazanılır, önemli olan böyle dürüst insanların olduğunu yeniden hatırlamak güzel" dedi. Adem Cevahir'se şunları söyledi: Onun duasını aldım. Ne mutlu bize. Bana verdiği parayı kazanmam için 4-5 ay çalışmam gerekirdi. Biz insanlık görevimizi yaptık.