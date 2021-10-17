Sevgilisi sıcak suyla yaktı, öldürdü, cesedini yakıp kaçtı!

Tarihler, 8 Aralık 2018'i gösterdiğinde Türkiye bir vahşete tanıklık etti. İzmir Bornova'da yanmış bir ceset gören vatandaşlar polise haber verdi. Kimlik tespiti yapılamayan ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi. Bu sırada soruşturma devam etti.

FUHUŞA ZORLAMIŞ

Ceset üzerinde 'yeniden yüzlendirme' yapıldı ve fotoğraf elde edildi. Tam 769 kayıp dosyası incelendi. Cesedin, Özler Yörük'e (33) ait olduğu belirlendi. Cinayetten tam 3 yıl sonra 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 13 şüpheli ele geçirildi. Özler Yörük'ün eski sevgilisi olan ve genç kadına fuhuş yaptırdığı iddia edilen Olcay Altundağ (31) korkunç cinayeti itiraf etti: Özler Yörük beni polise şikayet etti. Cezaevinden çıkınca yanına gittim. 3 gün boyunca işkence yaptım.