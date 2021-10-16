Yolda bulduğu 500 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisi Adem Cevahi'e 1000 dolar hediye edildi

Parayı toplu şekilde gördüğünde hemen yerine ulaştırması gerektiğini düşünen Cevahir, "Çünkü onu harcasam haram para. Haram paranın acısı elbet bir yerden çıkar. Ayrıca cüzdan sahibi iş adamıymış ve yapması gereken ödemeleri varmış. Çok dua etti, ne mutlu ki duasını aldım. Cebime içinde bin dolar olan zarf bıraktı. Bizim için kahvaltı hazırlattı. Ayrıca numaramı da aldı" açıklamasını yaptı.