Arda İnci'ye 'Yüksek ölüm riskli' hasta dediler! 5 yıl sonra yeşil sahalara döndü

İzmir'de yaşayan Demet- Olcay İnci çiftinin oğlu Arda, 2016 yılında, futbolcu lisansı çıkarabilmek için sağlık raporu almak istedi. Babasıyla birlikte İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'ne giden Arda İnci, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akar'a muayene oldu.

İnci'nin diyafram zarında yırtık olduğu bu nedenle de mide, bağırsak ve dalağının akciğerlerinin olduğu bölüme kadar yukarı çıktığı belirlendi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Arda, burada, doktorların 'yüksek ölüm riskli' olduğunu belirttiği ameliyata alındı. İç organları ameliyatla olması gereken yerlerine alınan İnci, gördüğü tedaviden sonra çok sevdiği futbola döndü.

Arda, "Altınordu'da orta sahadaydım ancak o mevkide çok koşamıyordum. Hocam da bu nedenle beni yedekte bekletiyordu. Kilolarım nedeniyle koşamadığımı zannediyordum. Oysaki ciğerim küçükmüş. Oradan Altınordu'dan ayrılıp, Altay'a geçtim. Hayalim, ileride milli kaleci olmak." dedi.