Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış var mı? İşte hava durumunun detayları...

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadenizin kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.