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Haberler Yaşam Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte hava durumunun detayları...

Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte hava durumunun detayları...

Meteoroloji tarafından 17 Ekim hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumunun tüm detayları...

16.10.2021 19:42 - Son Güncelleme: 16.10.2021 19:57
Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış var mı? İşte hava durumunun detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz bölge geneli ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış var mı? İşte hava durumunun detayları...


Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış var mı? İşte hava durumunun detayları...

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadenizin kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış var mı? İşte hava durumunun detayları...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış var mı? İşte hava durumunun detayları...

EDİRNE 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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