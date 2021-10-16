Son dakika: Meteoroloji il il uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de yağış var mı? İşte hava durumunun detayları...
Meteoroloji tarafından 17 Ekim hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte hava durumunun tüm detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz bölge geneli ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Sabah saatlerinden itibaren Batı Karadeniz Bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadenizin kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.