Faziletlerle dolu mübarek bir gece: Mevlid Kandili'nde eller göğe gönüller Rabbe açılacak

"PEYGAMBERİMİZİ DAHA İYİ TANIMAYA GAYRET ETMEK HER MÜSLÜMANIN ÖDEVİDİR"

Mevlid Kandili'nin hataları ve kusurları görmeye, Allah'a yönelmeye bir vesile olması gerektiğini ifade eden Arı, "Diğer dini gecelerden farklı olarak bu gece özellikle Allah Resulünü anmak ve onun ötesinde anlamaya çalışmak her şeyden önemlidir. Zira kurtuluşumuz onun Allah'tan getirdiği hakikatleri idrak etmede ve bu hakikatlere göre yaşamada saklıdır. Dolayısıyla bu mübarek günde ve gecesinde Peygamberimizi daha iyi tanımaya gayret etmek her Müslümanın ödevidir." ifadelerini kullandı.