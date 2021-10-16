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    • Yaşam
    • 16.10.2021 10:33
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    • 16.10.2021 10:49
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    Yine taksici sorunu! Beyoğlu'nda alınmadığı taksinin üstüne çıktı

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bir yolcu, kendisini almayan şoföre kızarak, taksinin ilerlemesini engellemek için yolunu kesip, kaputuna çıktı. Şoförün aracı hareket ettirmesine aldırmayan kişiyi çevredekiler uzaklaştırdı. Haberin detayları...

    DHA
    Beyoğlu’nda alınmadığı taksinin üstüne çıktı

    Gün geçmiyor ki İstanbul'un taksicilerinin bir skandalı daha yaşanmasın. Kısa mesafe almayanından turist seçenine, taciz edeninden 50 liralık mesafeye 50 euro isteyenine kadar çeşit çeşit dolandırıcılıklar yapan taksciler gündemi meşgul etmişti.

    Son yaşan olay, geçen perşembe akşam saatlerinde Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

    Bir kişi, yol üzerinde durdurduğu taksiye binmek istedi. Taksi şoförü, yolcuyu almayınca aralarında tartışma başladı.

    Taksicinin yoluna devam etmeye kalkmasıyla kişi, önünü kestiği taksinin kaput kısmına yattı.
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        Haberler Yaşam Yine taksici sorunu! Beyoğlu'nda alınmadığı taksinin üstüne çıktı
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