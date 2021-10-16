Yine taksici sorunu! Beyoğlu'nda alınmadığı taksinin üstüne çıktı

Gün geçmiyor ki İstanbul'un taksicilerinin bir skandalı daha yaşanmasın. Kısa mesafe almayanından turist seçenine, taciz edeninden 50 liralık mesafeye 50 euro isteyenine kadar çeşit çeşit dolandırıcılıklar yapan taksciler gündemi meşgul etmişti.