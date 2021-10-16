Son dakika: İzmir'de metruk bir evde asılı halde bulunan Buse Şeyma Erduran'ın ölümünün sırrı çözüldü

Son dakika haberi... İzmir'de 4 ay önce metruk bir evde asılı halde bulunan 19 yaşındaki mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın ölmeden önce İstanbul'da bir taksici tarafından taciz edildiği ortaya çıktı. Genç kız trafiğin sıkıştığı bir anda taksiden inerek karakola koşup şikâyette bulundu. Mübaşir kız, hayatını kaybetti ancak şikâyeti sonrası taksici hakkında "Cinsel taciz" suçundan dava açıldı.
TAKSİDE TACİZE UĞRAMIŞ
Olay, 30 Haziran'da Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semtinde yaşandı. İzmir Adliyesi'nde görevli mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın cansız bedeni metruk evde asılı halde bulundu. Canına kıydığı değerlendirilen genç kızın, ölmeden önce İstanbul'da bir takside tacize uğradığı ortaya çıktı.