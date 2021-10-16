Son dakika: İzmir'de metruk bir evde asılı halde bulunan Buse Şeyma Erduran'ın ölümünün sırrı çözüldü

Taciz olayından hemen sonra Buse'nin kendisini aradığını anlatan 4 çocuk annesi Demirbaş, "Buse taksicinin tacizine uğradığını söyledi. Hatta taciz sırasında cep telefonuyla ses kaydı bile almış. Bu ses kaydını bize de atmıştı. Bana 'Karakola gidip şikâyetçi olacağım' dedi. Hakkını sonuna kadar arardı. Kızımın internetten bir oyun oynadığını öğrendik. Bu oyunun etkisinde de kalmış olabileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.