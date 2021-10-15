Sosyal medya fenomenleri üzgün! Vergi paketinde fenomenlere 640 bin lira sınırı...

Sosyal medya fenomenlerinin kanuna aykırı şekilde izinsiz yaptıkları kura ve çekilişler geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Toplumun birçok kesimi tarafından fenomenlerin vergisiz şekildeki kazançları tepki çekiyordu. Döviz üzerinden gelir elde edip büyük vurgun yapan fenomenleri üzen bir gelişme yaşandı.
FENOMENLERE 640 BİN LİRA SINIRI
Bir çok kişiyi yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni vergi paketinde sosyal medya düzenlemesi de var.
Buna göre, Düzenlemeyle, Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.