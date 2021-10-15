Sosyal medya fenomenleri üzgün! Vergi paketinde fenomenlere 640 bin lira sınırı...





- ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ötv alınacak.



- Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak.





- Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.

Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.