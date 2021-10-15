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    • Yaşam
    • 15.10.2021 10:03
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    • 15.10.2021 10:05
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    Sosyal medya fenomenleri üzgün! Vergi paketinde fenomenlere 640 bin lira sınırı...

    Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni pakette fenomenleri üzen vergi sınırı da var. Yasayla, sosyal medya fenomenleri ile mobil cihaz uygulaması geliştirenlere yönelik vergi düzenlemesi yapıldı. Düzenlemeyle, Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek. İşte haberin detayları...

    Sosyal medya fenomenleri üzgün! Vergi paketinde fenomenlerin gelirine sınır

    Sosyal medya fenomenlerinin kanuna aykırı şekilde izinsiz yaptıkları kura ve çekilişler geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu. Toplumun birçok kesimi tarafından fenomenlerin vergisiz şekildeki kazançları tepki çekiyordu. Döviz üzerinden gelir elde edip büyük vurgun yapan fenomenleri üzen bir gelişme yaşandı.

    FENOMENLERE 640 BİN LİRA SINIRI

    Bir çok kişiyi yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni vergi paketinde sosyal medya düzenlemesi de var.

    Buna göre, Düzenlemeyle, Sosyal medya paylaşım ve içerikleriyle kazanç elde eden kişiler 640 bin liraya kadar olan gelirlerinde yüzde 15 stopaj ödeyecek.



        Stopaj kesintileri bankalar tarafından yapılacak, yıllık beyanname verilmesi gerekmeyecek. 640 bin lirayı geçen gelirler ise gelir vergisi kapsamında alınacak.

        fenomenler ne kadar kazanıyor?

        Sosyal medya fenomenlerinin kanuna aykırı şekilde izinsiz yaptıkları kura ve çekilişler, denetime takılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yaptığı denetimlerde bazı sosyal medya fenomenlerinin videolarında kanunsuzluk fark etmişti.

        Fenomenlerin şans ve talih oyunları düzenlediği, ancak bunun için Milli Piyango'dan izin almadan kanunsuz şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Suç işledikleri belirlenen yaklaşık 10 fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı.

            VERGİ PAKETİNDE NELER VAR?

            Yıllık geçici vergi beyannamesi verme sayısı 4'ten 3'e indirilecek. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyanname tarihleri 1 ay öne çekilecek. Elektronik ortamda vergi daireleri kurulacak.

            -Konaklama vergisinin yürürlülük tarihi 1 Ocak 2023'e ertelenecek.



            - ATV ve UTV olarak isimlendirilen dört tekerli arazi araçlarından yüzde 25 oranında ötv alınacak.

            - Mevcutta motor silindir hacmi ve matrahına göre vergilendirilen karavanlardan sabit yüzde 45 ÖTV alınacak.



            - Varlık yönetim şirketlerine kuruldukları takvim yılı ve bu yılı izleyen 5 yıl süresince uygulanan damga vergisi, harç ve kaynak kullanımı destekleme fonu istisnası sürekli hale getirilecek.

            Söz konusu şirketlere tanınan banka ve sigorta muameleleri vergisine ilişkin istisna kaldırılacak.
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