Son dakika: Vergi Usul Kanunu teklifi TBMM'de kabul edildi! 850 bin esnafı rahatlatacak
TBMM Genel Kurulu'nda, Vergi Usulü Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi kabul edildi. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak. 'Küçük esnaf' olarak ifade edilen ve 850 bin civarında olan bu mükellef grubunun kazançlarının istisna edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak. Fiziki ortamdan bağımsız elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. İşte Vergi Usul Kanun'a ilişkin tüm detaylar...
14.10.2021 22:03
- Son Güncelleme: 14.10.2021 22:07
Teklif ile basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları, Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak.
Buna göre, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak.