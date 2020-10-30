Haberler Galeri Spor Danla Bilic lüks aracıyla dudak uçuklatmıştı! Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak gibi fenomenler ne kadar kazanıyor?

Danla Bilic lüks aracıyla dudak uçuklatmıştı! Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak gibi fenomenler ne kadar kazanıyor?

Youtube'da içerik üreterek para kazanan kişi sayısı oldukça fazla. Fakat bu işi çok önceden beri yapan ve bu işten ciddi paralar kazanan insanların sayısı az. O isimlerden biri Danla Bilic. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic önceki gün Nişantaşı'nda lüks aracıyla görüntülenince herkesin merak ettiği soru 'ne kadar' kazandığı oldu.

30.10.2020 12:57 - Son Güncelleme: 30.10.2020 12:57
Danla Bilic lüks aracıyla dudak uçuklatmıştı! Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak gibi fenomenler ne kadar kazanıyor?

Bilic, aracın kiralık olup olmadığını soran muhabirlere "Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım" diye yanıt verdi.

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Danla Bilic lüks aracıyla dudak uçuklatmıştı! Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak gibi fenomenler ne kadar kazanıyor?

"Enes Batur bana âşık" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes'imle neden ciddi kavga edelim" dedi.

Danla Bilic lüks aracıyla dudak uçuklatmıştı! Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak gibi fenomenler ne kadar kazanıyor?

EN YÜKSEK ABONE
Enes Batur Youtube'a 2012 yılında girdi ama 5 yıldır özel içerik üretiyor. Oyun videoları,parodiler,çektiği 2 filmle abone sayısını 13.9 milyona çıkardı. Enes'in aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia ediliyor. Ama Batur para konuşmayı sevmiyor " Bana, işime değer verilsin istiyorum" diyor.

Danla Bilic lüks aracıyla dudak uçuklatmıştı! Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak gibi fenomenler ne kadar kazanıyor?

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Orkun Işıtmak:300 bin TL

Danla Bilic lüks aracıyla dudak uçuklatmıştı! Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak gibi fenomenler ne kadar kazanıyor?

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