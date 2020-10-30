Danla Bilic lüks aracıyla dudak uçuklatmıştı! Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak gibi fenomenler ne kadar kazanıyor?

EN YÜKSEK ABONE

Enes Batur Youtube'a 2012 yılında girdi ama 5 yıldır özel içerik üretiyor. Oyun videoları,parodiler,çektiği 2 filmle abone sayısını 13.9 milyona çıkardı. Enes'in aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia ediliyor. Ama Batur para konuşmayı sevmiyor " Bana, işime değer verilsin istiyorum" diyor.