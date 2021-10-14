Meteorolojiden peş peşe şiddetli yağış uyarısı! Ankara, İstanbul, İzmir... İşte il il hava durumu raporu

Yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:



"İzmir'in kıyı kesimlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinde etkisini artırarak İzmir il genelinde kuvvetli, güney ve batı ilçeleri Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak'ta çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."