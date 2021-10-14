Meteorolojiden peş peşe şiddetli yağış uyarısı! Ankara, İstanbul, İzmir... İşte il il hava durumu raporu

Ekim ayı ile birlikte soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta Marmara ve Ege bölgesi olmak üzere birçok il için yağış uyarısında bulundu.
MARMARA'NIN BATISI İÇİN SEL UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, Keşan, İpsala, Meriç, Uzunköprü) ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Şarköy, Malkara, Hayrabolu) kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
İZMİR İÇİN FLAŞ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından, İzmir için yarın saat 11.00 ile 03.00 saatleri arasında çok kuvvetli ve şiddetli yağmur uyarısında bulunulurken, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması için uyarı yapıldı.