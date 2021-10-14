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    • Yaşam
    • 14.10.2021 22:29
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    • 14.10.2021 22:59
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    Meteorolojiden peş peşe şiddetli yağış uyarısı! Ankara, İstanbul, İzmir... İşte il il hava durumu raporu

    Meteorolojiden peş peşe yağış uyarıları geldi. Ekim ayı ile birlikte soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin internet sitesinde yer alan bilgilere göre yarın özellikle yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Başta Marmara ve Ege bölgeleri olmak üzere yağmur ve sele karşı uyarı yapıldı. Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü de İzmir'de yarın sabah saatlerinden gece yarısına kadar kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğini, ani sel ve su baskınlarına tedbirli olunması için uyarı yaptı. İşte yapılan uyarılar ve 5 günlük hava durumu raporu...

    AJANSLAR
    Meteorolojiden peş peşe şiddetli yağış uyarısı!

    Ekim ayı ile birlikte soğuk ve yağışlı hava yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta Marmara ve Ege bölgesi olmak üzere birçok il için yağış uyarısında bulundu.

    MARMARA'NIN BATISI İÇİN SEL UYARISI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.

    İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada; akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, Edirne'nin güney ilçelerinde (Enez, Keşan, İpsala, Meriç, Uzunköprü) ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde (Şarköy, Malkara, Hayrabolu) kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği belirtildi. Ani sel ve su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

    İZMİR İÇİN FLAŞ UYARI
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından, İzmir için yarın saat 11.00 ile 03.00 saatleri arasında çok kuvvetli ve şiddetli yağmur uyarısında bulunulurken, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli ve dikkatli olunması için uyarı yapıldı.

        Yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

        "İzmir'in kıyı kesimlerinde başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, yarın öğle saatlerinde etkisini artırarak İzmir il genelinde kuvvetli, güney ve batı ilçeleri Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Güzelbahçe, Narlıdere, Karabağlar, Gaziemir, Balçova ve Konak'ta çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

        SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER
        Sarı kodlu uyarı: Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir.

        Turuncu kodlu uyarı: Aydın, İzmir.

        5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

        15 EKİM HAVA DURUMU


        16 EKİM HAVA DURUMU
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            Haberler Yaşam Meteorolojiden peş peşe şiddetli yağış uyarısı! Ankara, İstanbul, İzmir... İşte il il hava durumu raporu
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