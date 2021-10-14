İlker Görgülü müjdeyi verdi

Şair ve söz yazarı İlker Görgülü son dönemlerde yazdığı eserlerle sevenlerinin beğenisini toplamıştı.

Bas bariton diye tabir edilen sese sahip olan şair, yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Hayranlarının 'Sözlere Can Veren Adam' lakabını taktığı İlker Görgülü uzun süredir yazdığı şiir kitabının hazırlığının tamamlandığını müjdeledi.

Başarılı şair "Hediye gibi bir şiir kıtabı" geliyor açıklamalarında bulunduğu kitabın ismini hayranları belirleyecek. İlker Görgülü sosyal medya hesaplarından gelen isim önerilerinden en çok beğenileni seçecek.