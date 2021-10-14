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    • 15.10.2021 00:03
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    Erzincan'da 8. sınıf öğrencisi babasının beylik tabancasıyla kendini vurdu!

    Erzincan’da 13 yaşındaki ilköğretim 8. sınıf öğrencisi kız uzman çavuş olan babasına ait beylik tabancayla kendini vurdu. Hastanede ameliyata alınan Y.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İHA
    8. sınıf öğrencisi kendini vurdu!

    Erzincan'da babasının beylik tabancasıyla kendisini vuran 13 yaşındaki ilköğretim 8. sınıf öğrencisi kız hayatını kaybetti.

    SİLAH SESİ DUYULDU
    Olay, Erzincan'ın Başbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabah Mehmetçik Okulu'na giden Y.E. (13), okuldan eve döndükten bir süre sonra silah sesi duyuldu. Apartman sakinlerinin ikametten silah sesi duyduklarını güvenlik güçlerine haber vermeleri üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edildi.

    KURTARILAMADI
    Evde yaralı halde bulunan Y.E., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekipleri kıza kalp masajı yaparak hayatta kalmasını sağlamaya çalıştı. Hastanede ameliyata alınan Y.E., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Y.E.'nin uzman çavuş olan babasına ait beylik tabancayla kendisini vurarak yaşamına son verdiği üzerinde duruluyor.

    Y.E.'nin yaklaşık 2 ay önce babasının tayini nedeniyle Erzincan'a geldiği öğrenildi. Y.E.'nin cenazesinin Niğde'de toprağa verileceği belirtildi.

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    Haberler Yaşam Erzincan'da 8. sınıf öğrencisi babasının beylik tabancasıyla kendini vurdu!
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