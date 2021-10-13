İstanbul'da bir sapıktan kaçtı! İzmir'de bir başkasına yakalandı! Saplantılı aşık Sena Altan'ı katletti

İstanbul'daki saplantılı aşkından kaçan 24 yaşındaki Sena Altan, İzmir'de başka bir saplantılı aşkın kurbanı oldu. Sena Altan, sevgili olma teklifini reddettiği İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yaşadığı üzüntüyü 'bu acının tarifi yok' diyerek özetleyen acılı ağabey Ergin Altan SABAH'a konuştu...
İzmir'de İlkay Ayeş tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) Ege Üniversitesi Moda Tasarımı bölümünden mezun olduğu, saplantılı aşkından kurtulmak için İstanbul'a dönmediği, İzmir'e yerleştiği öğrenildi. Ancak talihsiz genç kız bu sefer de İzmir'de saplantılı aşık kurbanı oldu. İlkay Ayeş, sevgili olma teklifini reddettiği için genç kızı öldürüp, intihar etti.
Olay, önceki gün Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden gürültü gelmesi nedeniyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena Altan (24) ve İlkay Ayeş'i (25) bıçaklanmış halde buldu. Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı Sena Altan ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlkay Ayeş'in genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi.