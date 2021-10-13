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    • Yaşam
    • 13.10.2021 08:47
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    • 13.10.2021 08:49
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    Aydın'ı sarsan olay! Hakim, kaldığı lojmanda ölü bulundu

    Aydın Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan Aydın Tuncalı (53), kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. Haberin detayları...

    DHA
    Aydın’ı sarsan olay! Hakim ölü bulundu

    Olay, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan adliye lojmanında meydana geldi. Lojmanda kalan Aydın Tuncalı'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Tuncalı'yı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tuncalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Tuncalı'nın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

    DARP İZİ YOK

    Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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