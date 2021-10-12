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    • Güncel
    • 13.10.2021 06:44
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    • 13.10.2021 06:49
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden flaş yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 13-17 Ekim

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan son tahminlerde Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Sivas, Ankara, Antalya, Hatay ve Kahramanmaraş için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinde bazı bölgeler için ise fırtına uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il güncel hava durumu tahminleri...

    Yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in batısı ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce'nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney Ege ile Batı Akdeniz'in batısı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in batısı ve Antalya'nın doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        ÇANAKKALE 15°C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        İSTANBUL 13°C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ 10°C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        KOCAELİ 15°C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege'de (İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

        A.KARAHİSAR 8°C, 18°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AYDIN 13°C, 24°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        İZMİR 18°C, 23°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güneyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA 13°C, 23°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'in batısı ile Antalya'nın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

        ADANA 17°C, 29°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        ANTALYA 19°C, 24°C
        Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY 15°C, 27°C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA 9°C, 22°C
        Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 10°C, 21°C
            Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR 8°C, 18°C
            Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KONYA 12°C, 23°C
            Parçalı bulutlu

            SİVAS 8°C, 22°C
            Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU 8°C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE 13°C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            KASTAMONU 9°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 16°C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            GÜMÜŞHANE 8°C, 24°C
            Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

            SAMSUN 16°C, 25°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT 11°C, 23°C
            Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

            TRABZON 15°C, 24°C
            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 3°C, 19°C
            Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

            KARS 2°C, 18°C
            Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

            MALATYA 7°C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN 9°C, 23°C
            Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR 12°C, 28°C
                Parçalı bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                GAZİANTEP 13°C, 27°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT 14°C, 26°C
                Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ŞANLIURFA 17°C, 31°C
                Az bulutlu ve açık

                13 EKİM 2021 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

                14 EKİM 2021 PERŞEMBE HAVA DURUMU
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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden flaş yağış ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat | 13-17 Ekim
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