SON DAKİKA: İzmir'de kız arkadaşını öldürüp intihar etti! Sır ölümleri cebinden çıkan mektup çözecek
Son dakika haberi... İzmir'de dün kelimenin tam manasıyla vahşet yaşandı. Kız arkadaşı Sena Altan'ı (24) öldüren İlkay Ayeş (25) daha sonra canına kıydı. Montunun cebinden bir mektup çıktı. Dehşetin sırrını bu mektup çözecek... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
11.10.2021 10:00
- Son Güncelleme: 11.10.2021 10:00
Yeni Asır'ın haberine göre, İlkay Ayeş (25), kız arkadaşı olduğu öne sürülen Sena Altan'ın (24) evine gitti. İki gencin şiddetli kavgasını duyan komşular, polisi arayıp ihbarda bulundu.
Bu sırada İlkay Ayeş, iddiaya göre yanınarayıp getirdiği bıçakla Sena Altan'ı boynundan, göğüs bölgesinden ve koltuk altından birer kez bıçakladı.
Olayda vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandığı belirlenen İstanbul ne Büyütkçekmece doğumlu Sena Altan ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.