SON DAKİKA: İzmir’de kız arkadaşını öldürüp intihar etti! Sır ölümleri cebinden çıkan mektup çözecek

Olayda vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandığı belirlenen İstanbul ne Büyütkçekmece doğumlu Sena Altan ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.