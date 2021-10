SON DAKİKA: Bursa'da kimyasal ürün işleyen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Kestel ilçesi Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu.

Burada, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vali Canbolat, "Patlama sonucunda maalesef 1 çalışanımızı kaybettik. Bu firmanın 3 tane de yaralısı var. Yan firmada da cam kırıkları nedeniyle 3 yaralı olmuş. Hastaneye kaldırdığımız 6 yaralının entübe olanı yok. Genel sağlık durumları da şu an için iyi gözüküyor. Burada çalışan 21 kişi de gazdan etkilendi. Bunlar ayakta tedavi edildi. Herhangi bir sorunları yok. Hastaneye gitmesi gerekenler de ambulanslarla hastaneye sevk ediliyor.





PATLAMA BÖLGESİ KONTROL ALTINA ALINDI

Şu an itibariyle yangın oluşmadı. Patlama bölgesi kontrol altına alındı. Bir tankta hafif bir sızma var. Bununla alakalı tankta olan malzemenin başka tanka sevkiyle ilgili arkadaşlarımızın çalışması devam ediyor. Genel itibarıyla tedbirler alındı. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor. Patlamanın sebebiyle alakalı şu an için bir ön tespitimiz yok. Bizler hızlıca olaya müdahale ettik. Tespit yapıldıktan sonra verileri sizlerle paylaşacağız. Kimyasal maddenin içeriği deri ve tekstil yan türevi oluşturan bir madde işleniyormuş. Bu madde parlayıcı ve yanıcı bir madde" dedi.