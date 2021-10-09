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    • Yaşam
    • 09.10.2021 23:38
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    • 09.10.2021 23:59
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    Zonguldak'ta korkunç olay! 10 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayayıp canlı yayın yaptı

    Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrılan adam 10 yaşındaki oğlunu kaçırarak bir eve getirdi. Boğazına bıçak dayadığı oğluyla canlı yayın yapan babayı ikna çalışmaları sürüyor.

    İHA
    10 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayayıp...

    Zonguldak'ta bir kaç gün önce canlı yayın yaparak 10 yaşındaki oğlunu kaçıran baba, kapısına gelen polis ekiplerine direndi. Oğlunu vermekte ikna olmayan baba, boğazına bıçak dayadığı oğlunu öldürmekle tehdit etti. Gözü dönmüş babayı ikna çabaları ise sürüyor.

    İddialara göre, Kilimli ilçesinde balıkçılık yapan Savaş K., bir süre önce eşinden ayrıldı. 10 yaşındaki oğulları Ö.K. ise Çaycuma ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evi'ne teslim edildi.

    Oğluyla görüştürülmediğini iddia eden baba Savaş K., oğlunu kaldığı evden kaçırdı. Oğluyla buluşan ve canlı yayın yapan baba Savaş K.'nın, "Ne yapıyoruz biz şimdi" sorusuna oğlu, "Kaçıyoruz, benim için" şeklinde yanıt verdi. Baba ve oğlu o anları ise canlı yayın yaparak paylaştı.

        Oğlunun boğazına bıçak dayayan gözü dönmüş baba, "Cennette buluşalım baba dedin ya, adına başka bir şey koysunlar. Konuşsana oğlum. Niye yaptıklarımızı konuş. Biz ayrılmayacağız. Ayrılırsak cennette buluşacağız. Bu olayı sen teklif ettin. Annen, halan hakkında bir şey söylemeyecek misin?" dedi.

        Oğluyla birlikte Kilimli ilçesindeki barınağa gelen Savaş K. burada da polisin ikna çabalarına rağmen canlı yayınlarını sürdürdü. Şahıs, oğlunun boğazını kesmekle tehdit ederek polislere de, "Sorumlusu siz olursunuz" diyerek uzaklaşmalarını istedi. Saatler süren ikna çabalarının ardından polis ekipleriyle aynı masada oturarak görüşmelerini sürdüren Savaş K. ikna olmadı. Uyuşturucu madde kullandığını canlı yayınlarda da söyleyen Savaş K., polislerin telkinlerine rağmen eylemini sürdürdü.

        Boğazına bıçak dayadığı oğlunu bırakması karşılığında her türlü uzlaşmayı teklif eden ekiplere direnen Savaş K., oğluyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak geceyi babasının evinde geçireceğini söyledi. Ekiplerin ikna çalışmaları sürüyor.

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