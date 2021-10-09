Zonguldak'ta korkunç olay! 10 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayayıp canlı yayın yaptı

Oğluyla görüştürülmediğini iddia eden baba Savaş K., oğlunu kaldığı evden kaçırdı. Oğluyla buluşan ve canlı yayın yapan baba Savaş K.'nın, "Ne yapıyoruz biz şimdi" sorusuna oğlu, "Kaçıyoruz, benim için" şeklinde yanıt verdi. Baba ve oğlu o anları ise canlı yayın yaparak paylaştı.