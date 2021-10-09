Zonguldak'ta korkunç olay! 10 yaşındaki oğlunun boğazına bıçak dayayıp canlı yayın yaptı

Zonguldak'ta bir kaç gün önce canlı yayın yaparak 10 yaşındaki oğlunu kaçıran baba, kapısına gelen polis ekiplerine direndi. Oğlunu vermekte ikna olmayan baba, boğazına bıçak dayadığı oğlunu öldürmekle tehdit etti. Gözü dönmüş babayı ikna çabaları ise sürüyor.
İddialara göre, Kilimli ilçesinde balıkçılık yapan Savaş K., bir süre önce eşinden ayrıldı. 10 yaşındaki oğulları Ö.K. ise Çaycuma ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sevgi Evi'ne teslim edildi.
Oğluyla görüştürülmediğini iddia eden baba Savaş K., oğlunu kaldığı evden kaçırdı. Oğluyla buluşan ve canlı yayın yapan baba Savaş K.'nın, "Ne yapıyoruz biz şimdi" sorusuna oğlu, "Kaçıyoruz, benim için" şeklinde yanıt verdi. Baba ve oğlu o anları ise canlı yayın yaparak paylaştı.