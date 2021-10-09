Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul ve çevresine sağanak yağış geliyor | 10 Ekim HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere birçok ili sağanak yağış konusunda uyardı. Yapılan açıklamada sabah saatlerinde başlayacak yağışın gün boyunca etkili olması bekleniyor. İşte il il 10 EKİM HAVA DURUMU...
09.10.2021 22:37
- Son Güncelleme: 09.10.2021 22:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Kırklareli, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa Çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Batı Karadeniz kıyılarında sis ve pus hadisesi bekleniyor.