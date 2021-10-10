Dehşet verici görüntüler İzmir'den! Halasının cipinin altında kalan minik Eymen'in feci ölümü: Metrelerce sürüklenmiş...
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara'yı fark etmeyen hala Z.A.'nın, cipin altında kalan yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortayı çıktı. Görüntülerde ayrıca, Eymen'i ezdiğini yaklaşık 20 metre sonra fark eden hala Z.A.'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı yer aldı. İşte minik Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle sonuçlanan elim kazadan saniye saniye görüntüler...
10.10.2021 01:04
- Son Güncelleme: 10.10.2021 01:25
İddiaya göre, halası Z.A. birlikte yaşadığı öğrenilen yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara, halasından kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine, üzerinde para olmayan Z.A., rezidansa para almaya geldi.
Kutsal Hazar Eymen Kara, Z.A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen hala Z.A., cip ile hareket edince, küçük Eymen aracın altında kalarak can verdi.
Kutsal Hazar Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği korkunç anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.