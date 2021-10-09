Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Aleyna Ağgül'ün teyzesi konuştu: "Her yerde takip ediyordu, evden çıkamaz hale gelmişti"

    Aleyna Ağgül, daha 18 yaşındaydı. İş adamı Gökhan Argın’ın cinsel istismarına uğradı. Canına kıydı. Teyzesi, genç kızın yaşadığı korku dolu günleri şöyle anlattı: Her yerde takip ediyordu. Aleyna artık evden çıkamaz hale gelmişti

    Kabusu yaşattı

    Iğdır'da yaşayan Aleyna Ağgül (18), Göktürk Argın'la arkadaştı. Göktürk'ün işadamı olan babası Gökhan Argın (42), oğlunun cep telefonunda genç kızın uygunsuz fotoğraflarıyla karşılaştı.

    Ofise çağırdığı Aleyna'yı şantajla cinsel ilişkiye zorladı. Bunalıma giren genç kız, 3 Ekim'de yaşadığı apartmanın 5. katından atladı. Kurtarılamadı. Ardında "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not kaldı.

    Aleyna'yı ölüme sürükleyen cani, 8 gün sonra tutuklandı!



    Teyze     K.A.'ysa Aleyna'nın yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Gökhan Argın, gittiği yerleri takip edip karşısına çıkıyordu. Aleyna, sokağa çıkamaz hale gelmişti. Son çare Gökhan'ın ağabeyinden yardım isteyecektik. Karakolda verdiği ifadeyi alıp o ağabeyine götürmeye karar verdi. Ağabeyinin onu dizginleyeceğini düşünmüştü.



    Baba Gökhan Argın tutuklandı. Oğlu Göktürk Argın serbest bırakıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Karaismailoğlu’ndan önemli açıklamalar
    Haberler Yaşam Aleyna Ağgül'ün teyzesi konuştu: "Her yerde takip ediyordu, evden çıkamaz hale gelmişti"
        SON DAKİKA