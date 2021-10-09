Aleyna Ağgül'ün teyzesi konuştu: "Her yerde takip ediyordu, evden çıkamaz hale gelmişti"

Iğdır'da yaşayan Aleyna Ağgül (18), Göktürk Argın'la arkadaştı. Göktürk'ün işadamı olan babası Gökhan Argın (42), oğlunun cep telefonunda genç kızın uygunsuz fotoğraflarıyla karşılaştı.
Ofise çağırdığı Aleyna'yı şantajla cinsel ilişkiye zorladı. Bunalıma giren genç kız, 3 Ekim'de yaşadığı apartmanın 5. katından atladı. Kurtarılamadı. Ardında "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazılı not kaldı.
Aleyna'yı ölüme sürükleyen cani, 8 gün sonra tutuklandı!
Teyze K.A.'ysa Aleyna'nın yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Gökhan Argın, gittiği yerleri takip edip karşısına çıkıyordu. Aleyna, sokağa çıkamaz hale gelmişti. Son çare Gökhan'ın ağabeyinden yardım isteyecektik. Karakolda verdiği ifadeyi alıp o ağabeyine götürmeye karar verdi. Ağabeyinin onu dizginleyeceğini düşünmüştü.