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    Eski eşini silahla öldürüp tandırda yaktı! (Yurttan haberler)

    Emel Gür, eski eşi Ramazan Yılmaz’ı silahla öldürüp tandırda yaktı. ‘Tüfeği sakağına dayadı. Zorla ateş ettirdi’ yalanını attı. İşte haberin detayları ve 9 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan haberler...

    Ut’andır!’

    Isparta'da geçen yıl 3 çocuk annesi Emel Gür (41), boşandıktan sonra birlikte yaşadığı Ramazan Yılmaz'ı (45) av tüfeğiyle vurarak katletti. Cesedini ise tandırda yaktı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılanacak katil, Yılmaz'ın başka kadınla mesajlaşmalarını görmesi üzerine kavga ettiklerini söyledi.



    Tüfeğin namlusunu kendi şakağına dayayan Yılmaz'ın, parmağıyla baskı yaparak tetiği çektirdiğini, bu sırada tüfeğin ateş aldığını, oğlunun da yaşanan bu olayı gördüğünü anlattı.


    Ramazan Yılmaz

    Akşam olduktan sonra kızı ve oğluyla oturup TV izleyip çay içtiklerini, daha sonra uyuduklarını belirtti.



        DEHŞETTEN KAÇIYORDU
        İstanbul Avcılar'da Mehmet Yıldız (30), geçen çarşamba saplantılı aşık olduğu Yasemin Uzunçelebi'nin (42) yüzüne uyuduğu sırada kimyasal madde attı. Yatağından acılar içerisinde fırlayan talihsiz kadın, ağır yaralandı.


        Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı gün İstanbul'dan ayrılmak için hazırlık yaptığı öğrenildi. Esenyurt'ta gizlenirken yakalanan cani, tutuklandı. Mehmet Yıldız'ın 16 suçtan sabıka kaydı bulunduğu belirlendi.



        MİLLİ DİSKÇİYE KURŞUN YAĞMURU
        Zonguldak'ta, milli sporcu Berke İnaloğlu, trafikte tartıştığı taksi sürücüsü S.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden İnaloğlu tedaviye alındı. Taksi şoförünün İnaloğlu'nu takip edip, aracın önünü keserek kurşun yağdırdığı öğrenildi. Zanlı kısa sürede yakalandı.

        KANLI EĞLENCE
        İzmir Konak'ta Baran Sarıbacak, arkadaş grubuyla eğlenmek için bir araya geldi. Alkol alan gençler arasında kavga çıktı. Arbedede Sarıbacak, göğüs ve boyun kısmına yaklaşık 8 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan genç, 2 arkadaşının çağırdığı taksiyle hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan genç, kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (Ceyhan TORLAK)

        METE'Yİ YIKAN KAZA
        Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz'a araba çarptı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Acı haberi alan Milli Okçu, yıkıldı.

        ÇOK SOĞUK -273.15
        ALMANLAR laboratuvarda müthiş bir deney yaptı. İlk kez maddeyi -273.15 dereceye kadar soğutmayı başardı.

        MERHABA TELEVALE
        Otomotiv Bakım Federasyonu karar aldı: Kimliği ve QR kodu olmayan değnekçiler mekanların önünde valelik yapamayacak.



        SALDA'DA MARS'I GÖLDÜ
        Burdur'daki Salda Gölü, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak gösterildi. Kızıl Gezegen Mars'ta yaşamın izini süren NASA, Salda Gölü'nde kilitlendi. Gölü, Mars'taki Jezero Krateri'ne benzeten bilim adamları araştırma için defalarca Burdur'a geldi. Dün Instagram'dan bir kez daha Salda Gölü paylaşımı yapan NASA, "Salda Gölü'nün, Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl öncesine benzediğine inanılıyor" dedi.



        REZER'VAY'SYON
        Etçi Nusret Gökçe, tuzlama hareketiyle ün kazandı. ABD, Dubai ve İspanya'nın ardından İngiltere'de de restoran açtı. Ancak Londra'daki mekan fiyatlarıyla tepkiye yol açtı. Buna rağmen restoran müşteriyle doldu taştı. Rezervasyon için bile 250 sterlin ücret alındı!



        ŞİMDİ ÇOK MODA
        Ünlü Time Out dergisi, dünyanın en popüler semtlerini araştırdı. 27 bin kişiyle anket yaptı. Buna göre ilk sırada Kopenhag'dan Norrebro yer aldı. Şikago'daki Andersonville ikinci, Güney Kore Seul'deki tarihi Jongno 3-ga üçüncü sıraydı. Listeye Türkiye'den de bir semt girmeyi başardı. İstanbul'un Kadıköy İlçesi, en popüler semtler arasında 45. sırada yer aldı.



            TEPKI TIME
            Dünya, 4 Ekim'de yaşanan Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki erişim problemine kilitlendi. 7 saat süren kesinti milyarlarca kullanıcıyı etkiledi. CEO Mark Zuckerberg'se tepkilerin odağına yerleşti! Ünlü milyardere bir darbe de ABD'li TIME dergisinden geldi. Dergi 11 yıl sonra kapağında bir kez daha Zuckerberg'e yer verdi. Kapakta, Zuckerberg'in resminin üzerinde "Facebook'u sil?" ifadesi ve altında "İptal" ve "Sil" seçenekleri yer aldı. Üzerine "Savaşı kaybediyoruz... Kendini düzeltmeyecek" yazıldı. TIME, 11 yıl önce Zuckerberg için "Dünyanın değiştiren bir sosyal teknoloji mühendisi" demişti.
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            Haberler Yaşam Eski eşini silahla öldürüp tandırda yaktı! (Yurttan haberler)
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