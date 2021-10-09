Eski eşini silahla öldürüp tandırda yaktı! (Yurttan haberler)





MİLLİ DİSKÇİYE KURŞUN YAĞMURU

Zonguldak'ta, milli sporcu Berke İnaloğlu, trafikte tartıştığı taksi sürücüsü S.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden İnaloğlu tedaviye alındı. Taksi şoförünün İnaloğlu'nu takip edip, aracın önünü keserek kurşun yağdırdığı öğrenildi. Zanlı kısa sürede yakalandı.



KANLI EĞLENCE

İzmir Konak'ta Baran Sarıbacak, arkadaş grubuyla eğlenmek için bir araya geldi. Alkol alan gençler arasında kavga çıktı. Arbedede Sarıbacak, göğüs ve boyun kısmına yaklaşık 8 bıçak darbesi aldı. Ağır yaralanan genç, 2 arkadaşının çağırdığı taksiyle hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan genç, kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (Ceyhan TORLAK)



METE'Yİ YIKAN KAZA

Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz'a araba çarptı. Hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Acı haberi alan Milli Okçu, yıkıldı.



ÇOK SOĞUK -273.15

ALMANLAR laboratuvarda müthiş bir deney yaptı. İlk kez maddeyi -273.15 dereceye kadar soğutmayı başardı.



MERHABA TELEVALE

Otomotiv Bakım Federasyonu karar aldı: Kimliği ve QR kodu olmayan değnekçiler mekanların önünde valelik yapamayacak.







SALDA'DA MARS'I GÖLDÜ

Burdur'daki Salda Gölü, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyuyla Türkiye'nin Maldivleri olarak gösterildi. Kızıl Gezegen Mars'ta yaşamın izini süren NASA, Salda Gölü'nde kilitlendi. Gölü, Mars'taki Jezero Krateri'ne benzeten bilim adamları araştırma için defalarca Burdur'a geldi. Dün Instagram'dan bir kez daha Salda Gölü paylaşımı yapan NASA, "Salda Gölü'nün, Kızıl Gezegen'in milyarlarca yıl öncesine benzediğine inanılıyor" dedi.







REZER'VAY'SYON

Etçi Nusret Gökçe, tuzlama hareketiyle ün kazandı. ABD, Dubai ve İspanya'nın ardından İngiltere'de de restoran açtı. Ancak Londra'daki mekan fiyatlarıyla tepkiye yol açtı. Buna rağmen restoran müşteriyle doldu taştı. Rezervasyon için bile 250 sterlin ücret alındı!