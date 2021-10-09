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    Mühendis Arda Uzun önce Covid’i kovdu sonra da akciğer nakli olup hayata tutundu!

    Arda Uzun, 10 yıl önce akciğer hastalığına yakalandı. İyileşmesi için nakil şarttı. Bu sırada COVİD-19’a yakalandı. Önce hastalığı atlattı. Ardından bulunan organla hayata yeniden sarıldı.

    Nefes nefese hayat
    UMUT dolu olay, İstanbul'da yaşandı. Beylikdüzü'nde yaşayan 37 yaşındaki mühendis Arda Uzun, 10 yıl önce rahatsızlandı. Soluğu hastanede aldı. Yapılan incelemede, akciğer rahatsızlığı olduğu anlaşıldı. İyileşmesi için nakil olması şarttı. 2017'de organ nakil listesine alındı. İyileşeceği günün hayalini kuran Uzun, geçen yıl kasım ayında COVİD-19'a yakalandı. Durumu ağırlaştı. Bu sırada babasını Coronavirüs'ten kaybeden genç, büyük yıkım yaşadı. COVİD- 19'u güçlükle yenen Arda, günden güne oksijen sıkıntısı yaşadı. Tam nakil umutları tükenmişken 2 Eylül'de telefonu çaldı. Kendisine uygun akciğerin bulunduğu haberini aldı.


    FOTOĞRAF: HATİCE ÇINAR

    Büyük mutluluk yaşayan Arda Uzun, hemen ameliyat masasına yattı. Nakilin ardından hızla toparlanan Uzun, yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı: Şubat ayında hastaneye geldim, tetkiklerim yapıldı, haziran ayında bir organ bulundu. Ancak bağışçının organları alınamadı. Sonrasında 2 Eylül'de tekrar haber geldi. Bu defa nakil oldum. Şu anda çok iyiyim. İşime, sosyal hayatıma döneceğim günü iple çekiyorum. Oksijen desteği olmadan nefes almak güzel benim için. Ben şanslıydım organ bulundu, organ bulunmadığı için hayatını kaybeden binlerce insanımız var. Ben de onlardan biri olabilirdim. Organ bağışı çok önemli. (DİDEM SEYMEN)
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