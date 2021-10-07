Kocaeli'de gurbetçi işadamı pilates eğitmenine aşık olunca kan çıktı!

Kocaeli Başiskele'de gurbetçi işadamı Cahit Tatlı (49), spor yapmak için gittiği salonda pilates eğitmeni Ceren İ.'ye aşık oldu. İkili, ilişki yaşamaya başladı. Salonun yabancı uyruklu patronu Fırat S. ise olayı öğrenince kıskançlık krizine girdi.

Tatlı'nın evine gitti. Ceren İ'den ayrılmasını söyledi. Daha sonra da 10 bıçak darbesiyle işadamını ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Tatlı, yaşamını yitirdi.

ANAHTARI DENİZE ATMIŞ

Cinayetin ardından Fırat S, Tatlı'ya ait lüks cipi çalarak olay yerinden kaçtı. Kanlı elbiselerini ormanlık alana attıktan sonra bir berbere giderek tanınmamak için saçını ve sakallarını kestirdi. Cinayetten önce ise 180 TL'ye bıçak satın aldığı, cinayetin ardından bıçak ve Tatlı'ya ait cipin anahtarını İzmit sahilinde denize attığı öğrenildi. Denize atılan bıçak ve araç anahtarı dalgıçlar tarafından çıkartıldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.