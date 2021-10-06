İzmir’de dehşet! 96 yaşındaki annesinin başını taşla ezerek öldürdü

Saat 16.00 sıralarında Osman Aksüner Mahallesi 5728 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evde meydana geldi.

İddiaya göre evden kadın çığlıkları sesi duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Fatma Saman'ın (96) başına taşla vurularak öldürüldüğü belirlendi.