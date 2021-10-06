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Yer: Samsun... Husumet kurşunu! Çay içerken silahlı saldırıya uğrayan kuzenler ağır yaralandı
Samsun'un 19 Mayıs Mahallesi'nde Onur Avcı (31) ile kuzeni Cemalattin Avcı (25), kafeteryada çay içtikleri sırada husumetlisi Tolga G.'nin (27) silahlı saldırısına uğradı. Kuzenlerin ağır yaralandığı silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kaçan Tolga G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
06.10.2021 23:39
- Son Güncelleme: 06.10.2021 23:51
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İddiaya göre, Onur Avcı ve kuzeni Cemalattin Avcı, kafeteryada çay içtikleri sırada yanlarına Cemalettin Avcı'nın husumetli olduğu Tolga G., geldi.
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İkili arasında kafeteryanın önünde tartışma çıktı.
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Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga G., belinden çıkardığı tabancayla kafeteryaya doğru ateş açtı.
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Kurşunların isabet ettiği Onur Avcı ve Cemalattin Avcı, ağır yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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Kuzenlerin durumun ağır olduğu öğrenilirken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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İki kuzenin, saldırıya uğradığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası da yansıdı.
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İşte olay yerinden görüntüler;
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