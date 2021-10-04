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    • 05.10.2021 05:53
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    • 05.10.2021 05:53
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    Son dakika: Denizli'de akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren kaza! Hayati tehlikesi sürüyor

    Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kasklı sürücü Hakkı Selamet, ağır yaralandı.

    DHA
    Denizli’de yürekleri ağza getiren kaza!

    Son dakika haberi... Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.

    Kaza, saat 22.00 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir firmada kurye olarak çalışan Hakkı Selamet idaresindeki 20 AEN 738 plakalı motosiklet, Albayrak Meydanı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kasklı sürücü Selamet, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Selamet, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Selamet'in hayatı tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Selamet'in ilçedeki bir adrese sipariş götürdüğü, dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Son dakika: Denizli'de akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren kaza! Hayati tehlikesi sürüyor
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