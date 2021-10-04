Cani koca, 3 gün önce evlenmek zorunda kaldığı hamile eşinin karnını yumrukladı, bebek öldü!

İstanbul'da 3 aylık hamile eşiyle tartışan genç adam öfkesine hakim olamayınca eşinin karnına defalarca yumruk attı. Sabah'ın aktardığına göre olay Şişli'de meydana geldi. Alp A., ile Merve Ş., evlilik dışı hamile kaldığı için evlenmek zorunda kaldı. Alp A., 3 gün önce evlendiği eşiyle nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç adam Merve Ş.'ye darp uyguladı.

HAMİLE EŞİNİN KARNINA DEFALARCA YUMRUK ATTI