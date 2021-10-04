Cani koca, 3 gün önce evlenmek zorunda kaldığı hamile eşinin karnını yumrukladı, bebek öldü!

İstanbul'da 3 aylık hamile eşiyle tartışan genç adam öfkesine hakim olamayınca eşinin karnına defalarca yumruk attı. Sabah'ın aktardığına göre olay Şişli'de meydana geldi. Alp A., ile Merve Ş., evlilik dışı hamile kaldığı için evlenmek zorunda kaldı. Alp A., 3 gün önce evlendiği eşiyle nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç adam Merve Ş.'ye darp uyguladı.
HAMİLE EŞİNİN KARNINA DEFALARCA YUMRUK ATTI
Genç kadın, eşinin yumruklarından kaçmaya çalışsa da Alp A., Merve Ş.'nin karnına defalarca yumruk attı. Acılar içerisinde bağırmaya başlayan genç kadın eşini sakinleştirmeye çalışsa da gözü dönen Alp A., yumruk darbelerini hamile eşinin karnına indirmeye devam etti. Odadan gelen çığlık seslerini o sırada evde bulunan mağdur kadının kardeşi duyunca Alp A.'yı sakinleştirmeye çalıştı.
POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ
Kardeşi tarafından güçlükle odadan çıkarılan Merve Ş., yaşadığı şoku atlatamadan tekrar eşinin saldırısına maruz kaldı. Alp A.'nın genç kadının karnına yumruk atmaya devam edince Merve Ş., polisi arayarak yardım istedi. Saldırgan olay yerine gelen polisler tarafında gözaltına alınırken mağdur kadın hastaneye kaldırıldı.
BEBEĞİN KALBİ DURDU