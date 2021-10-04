Ünlü manken Sibel Meriç erotik filmlerin peşine düştü: Bana ait değil engelleyin

Ünlü manken ve şarkıcı Sibel Meriç interne üzerinde adıyla yayınlanan erotik filmlerin peşine düştü. Sanat dünyasında iddialı giyim tarzı ve mankenlik geçmişiyle bilinen Sibel Meriç 2000 yılında yayınlanan erotik bir filmin peşine düştü.
Sosyal medya ve internet sitelerinde Sibel Meriç'e ait olduğu iddia edilerek servis edilen filmden rahatsızlık duyan Meriç Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.
'FİLMLER BANA AİT DEĞİL ENGELLEYİN'
Ünlü mankenin avukatı tarafından hakimliğe sunulan dilekçede kendisinin 2000 yılında erotik bir filmde oynadığının iddia edildiğini, ancak bu kişinin kendisi olmadığını ifade etti.