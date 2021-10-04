İstanbul'a 15 yıldır hiç gelmedi! Geçmediği Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'ndan 152 lira ceza yedi

Aksan'a, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da aynı köprülerden 13 geçiş ihlali yaptığı iddiasıyla toplamda 152 lira ceza daha geldi.

"PLAKAMIN İKİZİ Mİ VAR?"

İlgili köprü işletmesinin araca ait geçiş ihlal işlemlerini durdurduğu yönünde açıklama yaptığını, fakat yine aynı sorunu yaşadığını anlatan Aksan, "Geçtiğimiz aylarda arabama İstanbul'dan gitmediğim ve bilmediğim yerlerden köprü ve otoyol cezaları geldi. Gelen ilk cezayı, ekiplere haber verdik, bu konuyla ilgili bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum.